Agricultores de Pénjamo anuncian bloqueos en la Carretera Federal 1110

Pénjamo, Guanajuato.- Agricultores de Guanajuato, en específico de Pénjamo, anunciaron que al parecer realizarán bloqueos y manifestaciones a lo largo de la Carretera Federal 1110. El paro se llevará a cabo el día martes 14 de octubre, exigiendo al gobierno federal mejores precios de garantía para el maíz.

El Movimiento Agrícola Campesino convocó a un paro nacional para exigir que el precio de garantía de los granos sea más equitativa y justa para los productores, ante este llamado, agricultores de Pénjamo, aparentemente se han sumado a las movilizaciones y anunciaron el bloqueo de esta importante ruta de comunicación.

Según el movimiento de productores, actualmente la tonelada de maíz se está comercializando entre los 6 mil cien pesos llegando hasta el precio más bajo de 5 mil ocho cientos pesos, y según sus estimaciones, esperan que este precio baje aún más, una vez que comience la cosecha del grano.

Por tal motivo, supuestamente agricultores de Pénjamo se han sumado al paro exigiendo que el precio del maíz se estabilice en 7 mil doscientos pesos por tonelada, así mismo han informado que están organizando diferentes cortes a la circulación a lo largo de la Carretera Federal 1110, desde el tramo del entronque de Corralejo, hasta llegar a Santa Ana Pacueco.

Otros de los accesos que serán bloqueados por los campesinos será La Maraña, La Colonia INDECO, La Razca, desviación al Tlacuache y puente de conexión Estación.

El Movimiento Agrícola Campesino en Pénjamo, no han precisado la hora de los cortes a la circulación, pero se espera que estos comiencen alrededor de las 9 de la mañana, que es la hora citada para la reunión.

