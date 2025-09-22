“Fiesta Democrática” en el PAN de Guanajuato: Aldo Márquez

León Guanajuato.- Aldo Márquez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, ofreció un balance sobre las elecciones que tenían como objetivo el cambio de dirigencias municipales en todos los municipios del estado, calificándolas de “una fiesta democrática” para el panismo.

El presidente se refirió concretamente a dos municipios en donde las elecciones fueron “ásperas”, en concreto Irapuato y Pénjamo.

En el caso de Irapuato, Márquez señaló que ante las alusiones que los diputados locales y federales, Víctor Zanella, Susana Bermúdez y Diego Barroso, además de Berta Muñoz candidata a la dirección municipal y por el ex alcalde Ricardo Ortiz, que vertieron en redes sociales, y ante medios de comunicación en donde aseguraban que sus oponentes estaban haciendo uso de recursos públicos para coaccionar el voto de los militantes, no hay ninguna denuncia interpuesta ante los órganos partidistas.

“Yo me puedo guiar por un dicho tenemos reglas, normas, estatutos para presentar los recursos de inconformidad” señaló el dirigente estatal panista.

Al mismo tiempo, el panista abrió la puerta para una posible presentación de inconsistencias, pues reiteró que el partido es un transparente y abierto al diálogo.

“Están en su derecho quien considere que se vio afectada su participación o que se hallan vulnerado sus derechos dentro de este proceso, de presentar los recursos que así consideren a la Comisión Estatal de Procesos Electorales, pues cuentan con un plazo de cuatro días para poderlo hacer.” Aseguró Aldo Márquez.

Sin embargo, el dirigente panista aceptó que un día antes de la asamblea irapuatense la Comisión Estatal de Procesos Electorales recibió una petición para que el enlace de dicha comisión tuviera reforzara su participación, dentro de la asamblea.

Por otra parte, Aldo Márquez señaló que, en el caso de Pénjamo, si hubo un recurso de revisión por parte de la comisión de justicia en donde un grupo de panistas querían participar en el proceso electoral sin pagar las cuotas partidistas, el dirigente estatal puntualizó que en ese caso la comisión de justicia fue clara y dictaminó que si querían participar deberían pagar las cuotas, y se resolvió conforme a estatutos.