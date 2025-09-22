Detienen a pareja por intento de robo en plaza comercial

Irapuato, Guanjuato.- Como parte del trabajo de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de seguridad privada, elementos de la Policía Municipal detuvieron a una pareja señalada de intentar sustraer mercancía de un negocio en una plaza comercial de la colonia Ejido Irapuato.

El hecho ocurrió la noche del domingo en el complejo ubicado entre la calle Quinta Villas y el bulevar Héroe de Nacozari, donde personal de seguridad solicitó apoyo para detener a dos personas que habían intentado robar diversas prendas de vestir.

En el lugar fueron asegurados Juan Manuel “N”, de 51 años, y Andrea “N”, de 32 años, ambos originarios del Estado de México. La mercancía recuperada consistió en 28 pares de calcetines y 10 prendas de vestir.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que con estas acciones se busca atender con prontitud los reportes ciudadanos y preservar el patrimonio de las y los irapuatenses.