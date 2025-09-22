Instalan SIPINNA Municipal en Abasolo para fortalecer derechos de la niñez y adolescencia

El nuevo órgano articulará acciones interinstitucionales para garantizar respeto, protección y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el municipio

Redacción Notus22 septiembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Pleno del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Abasolo, con el propósito de coordinar esfuerzos interinstitucionales para garantizar el pleno respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.

El SIPINNA es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, un mecanismo nacional y estatal que se replica en el ámbito municipal, y cuya finalidad es articular a todas las dependencias de gobierno para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas que protejan, promuevan y garanticen los derechos de este sector.

En el evento estuvo presente el Presidente Municipal, Job Gallardo, la Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo Santellano., regidores, directores de la administración municipal y representantes de instituciones educativas y de seguridad. Asimismo, se contó con la destacada participación de la Lic. Katya Soto, Secretaria Ejecutiva Estatal del SIPINNA Guanajuato, quien reconoció a Abasolo por fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión se realizó la toma de protesta del Secretario Ejecutivo del SIPINNA Municipal y de los integrantes del Pleno, además de una capacitación orientada a dar a conocer la importancia del SIPINNA como órgano garante de derechos.

Con la puesta en marcha del SIPINNA Municipal, Abasolo fortalece sus políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia, impulsando un entorno de respeto, protección y desarrollo integral para cada uno de ellos.

