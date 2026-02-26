Festival Somos Eraitzicutzio reúne a más de 70 mil en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato dio a conocer los resultados de la cuarta edición del Festival de la Ciudad “Somos Eraitzicutzio” 2026, realizado en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), con cifras favorables que consolidan el objetivo central del festival: fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de las y los irapuatenses.

Del 1 al 15 de febrero se registraron 70 mil 458 asistentes y la participación de 2 mil artistas locales en 151 actividades recreativas, entre ellas: 10 obras de teatro, 7 exposiciones, 8 actividades literarias, 5 presentaciones de ballet folclórico, 14 recorridos con narradores ambulantes, 25 recorridos turísticos, 8 talleres en distintas disciplinas, 4 eventos gastronómicos, 8 intervenciones urbanas —incluyendo cortometrajes y dibujo—, 5 callejoneadas, 2 serenatas y 24 presentaciones musicales.

La directora del IMCAR, Gloria Cano de la Fuente, destacó que estas cifras representan un incremento del 45% en participación ciudadana y un 27% más de actividades respecto a la tercera edición del festival, reafirmando el compromiso de consolidar a Irapuato como una ciudad orgullosa de su historia, impulsora de su talento y convencida de que el arte y la cultura son pilares para el bienestar social.

Además, las actividades se desarrollaron en al menos 25 sedes distintas del municipio, lo que, rumbo a Irapuato 27, materializa el compromiso de llevar la cultura a todas y todos, fortaleciendo el tejido social y contribuyendo a la construcción de paz.

Por su parte, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reconoció la trascendencia del Festival de la Ciudad, que en cuatro años se ha consolidado mediante una estrategia que ha elevado la calidad artística de sus presentaciones. Al integrar la celebración del aniversario de la ciudad, el festival también impulsa la reactivación económica y garantiza eventos organizados y seguros.

Asimismo, la Alcaldesa anunció la continuidad de las estrategias de posicionamiento turístico y el fortalecimiento de la identidad de las y los irapuatenses, a través de proyectos que se impulsarán a corto plazo, entre ellos la conclusión del Plan Maestro de Turismo de Irapuato con visión al 2050, así como la implementación de una marca ciudad y una marca turística.