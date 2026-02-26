Derrota estrepitosa de la Trinca

Irapuato, Gto.

La Trinca Fresera del Irapuato cae de manera estrepitosa ante los Potros de Hierro del Atlante por un marcador de cinco goles por cero, la afición terminó molesta y pidiendo la renuncia del Borita Alcantar.

La Trinca Fresera del Irapuato tuvo una primera mitad con dos caras en un principio comenzó controlando las acciones pero como fue corriendo el encuentro la balanza se inclinó hacia los Potros.

En un tiro de castigo por el lado izquierdo el delantero Salvadoreño Styven Vásquez se encontró la bola después de un rebote y mandó la pelota al fondo de las redes, lamentablemente para el conjunto fresero el árbitro sancionó un fuera de lugar.

Minutos más tarde el mismo Vásquez encontró una pelota en medio campo e intentó sorprender al portero atlantista, lamentablemente la bola se fue por un costado de la puerta.

El equipo Atlante respondió y en un disparo en tres cuartos de cancha el Gansito Hernández portero fresero, logró atajar el disparo.

A partir de entonces los Potros comenzaron a tomar confianza y poco a poco se adueñaron del balón y ahora por el lado derecho el Gansito logró desvíar nuevamente uno disparo atlantista.

La Trinca comenzó a perder balones en media cancha, situación que fue aprovechada por los visitantes y continuaron generando acciones de peligro en la portería Fresera, varios tiros de esquina que el cancerbero de casa pudo atajar.

Ya para finalizar el primer tiempo, Pablo Rangel cabalgó toda la pradera izquierda, llegó a línea final, sacó un disparo que se fue por un costado de la puerta atlantista, ahogando el grito de gol de los aficionados.

Para la segunda mitad toda fue del lado Atlantista, la Trinca se mostró desordenada y sin conexión entre líneas.

La primera aproximación de los Potros fue un disparo que el Gansito atajó pero angustiosamente se paseó por toda la portería hasta abandonar la cancha por línea final.

En un tira y tira que se formó en el área irapuatenses fue aprovechado mandando la bola al fondo de las redes freseras.

Ya encarrilados los Potros en una descolgada por el lado derecho, un centro cruzó el área y fue rematado por Luis Puente anotando el segundo gol.

En una jugada similar Samuel González aprovechó la mala marca fresera quedando con la oportunidad de realizar una tijera, la bola salió hacia la portería se estrella en el palo y se mete en la portería, un soberbio golazo por parte del Atlante.

Por si fuera poco en un disparo fuera del área … la bola cruzó toda el área, el Gansito voló pero fue imposible desviar el misil que terminó en el fondo de las redes.

Pero aún hubo más en una pelota perdida el atlantista disparó y volvió a vencer al Gansito que no pudo hacer nada para evitar la caída de su puerta por quinta vez, lo que selló la derrota estrepitosa de la Trinca, quien se queda con el sexto lugar en la tabla general.