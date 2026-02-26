Concluyen estabilización de taludes en Diego Rivera

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Obra Pública (SOP), concluyó los trabajos de estabilización de taludes en la vialidad Diego Rivera, en la capital del estado, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las y los usuarios que transitan por esta vía.

Las acciones estuvieron a cargo de la empresa Desarrollos de Ingeniería Subterránea, Construcciones y Estabilizaciones Losantos S. de R.L. de C.V., con una inversión de 5 millones 622 mil 816 pesos. Esta obra beneficiará a más de 32 mil 847 usuarios que diariamente transitan por esta vía para trasladarse a sus hogares, centros educativos y espacios de trabajo.

Los trabajos consistieron en labores de desmonte, deshierbe, retiro de material rocoso y remoción de material inestable. Posteriormente, se llevó a cabo la colocación de anclas metálicas de fricción-tensión, la aplicación de concreto lanzado y el recubrimiento de taludes con malla metálica para su protección, con el fin de prevenir derrumbes ocasionados por el desprendimiento de rocas.

Al respecto, el Secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, destacó que este tipo de intervenciones, aunque no siempre son visibles, resultan fundamentales para garantizar la seguridad vial.

“Son acciones que muchas veces no se notan, pero son vitales para la seguridad de quienes transitan por nuestras carreteras. Es una instrucción clara de nuestra gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizar obras que generen un verdadero beneficio para la gente”, puntualizó.

Finalmente, el funcionario estatal subrayó que estos trabajos fortalecen la movilidad en la capital del estado, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Gente con la seguridad y el bienestar de la población.