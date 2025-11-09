Motociclista cae desde el puente de la glorieta Santa Fe

Circulan por ahí a pesar de estar prohibido

Redacción Notus9 noviembre, 2025

Guanajuato, Gto.- La madrugada de este domingo, un motociclista cayó del paso a desnivel de la Glorieta Santa Fe, ubicada en la zona sur de la ciudad. El hombre resultó gravemente herido: su moto chocó contra la contención y él salió disparado hacia abajo.

Los primeros informes señalan que el conductor perdió el control de su unidad, pues el puente no es recto, sino que tiene giros de curva, razón por la que se prohíbe la circulación de motocicletas en él.

La caída fue de al menos seis metros y la misma le provocó fracturas expuestas en las piernas y heridas severas en las rodillas.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital.

Desde hace unas semanas fueron retirados elementos de la Policía Estatal de Caminos que conminaban a conductores de vehículos pesados y a motociclistas a no circular por esos puentes. Como consecuencia, ya es común ver motos que transitan por ahí, con el riesgo de accidentes, pues rebasan por la derecha o al tomar curva invaden carril.

