Festival de Calabazas 2025 “sobrevalorado”

Silao, Guanajuato.- El llamado “Festival de Calabazas 2025” celebrado en el “Parque Bicentenario”, podría señalarse como un evento “sobrevalorado” que resulta “caro” y poco atractivo. El llamado espectáculo del Laberinto del terror apenas si dura un par de minutos, pero para entrar los fines de semana es de más de una hora.

Con publicidad que muestra un gran festival de calabazas muestra en la entrada unas figuras gigantes de catrinas o de personajes de películas que son usadas para tomarse la foto, una zona de negocios y podría decirse que es lo único nuevo dentro del festival, porque la tirolesa, el puente para pasarlo de un lado a otro, tren y salas de exposición ya estaban.

Con un costo de 50 pesos de entrada general, hay que sumar otros 50 pesos para el estacionamiento, 45 pesos para el laberinto del terror, 90 pesos en la tirolesa y de la comida los costos son variables.

El festival de anuncia como “actividades principales: Figuras gigantes y decoraciones temáticas, Laberinto del terror, Zona de picnic, Talleres creativos (por ejemplo, para pintar calabazas), Calabacinema (cine al aire libre) y Personajes temáticos”.