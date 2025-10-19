Trump ahora “amenaza” a presidente Colombia

México.- Donald Trump, anunció que suspenderá “subsidios y pagos” a Colombia porque al parecer el presidente Gustavo Petro ha sido parte de la generación en la producción de drogas. El presidente de Estados Unidos, dijo de no terminar con el negocio de las drogas “EE.UU. los cerraría por él”, y “no de forma amable”.

El presidente de Colombia acuó en X a Washington de violar la soberanía de Bogotá y matar presuntamente a un pescador colombiano en medio de la campaña militar estadounidense contra narcotraficantes en el Caribe el pasado 16 de septiembre.

“(Petro) es un líder de drogas ilícitas motivando fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo Colombia. Se ha convertido en el principal negocio de Colombia, de largo, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala desde EE.UU. que no son más que una estafa a largo plazo”, escribió Trump.

Al igual Gustavo Petro le respondió y dijo “Trump está engañado de sus logias y asesores (…) Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

EE.UU. retiró a Colombia la certificación de su lucha contra el narcotráfico, abriendo la puerta a la suspensión de millones de dólares en ayuda militar al país.