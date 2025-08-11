Feria Silao cierra con hallazgo de cuerpo de ex locutora

Silao, Guanajuato.- El pasado domingo, día del cierre de la feria de la ciudad, se reportó un cuerpo con visibles signos de violencia en la calle Queta Jiménez de la colonia La Estrella en Silao. Las autoridades confirmaron que se trataba de Giovanna Ramírez, una ex locutora del programa Exa y quien también había participado en TV Azteca Noreste.

Vecinos reportaron al sistema de emergencia un cuerpo en la banqueta de la calle, aproximadamente a las 10 de la noche. Al llegar los cuerpos policiacos y las Fuerzas de Seguridad Públicas del Estado confirmaron a una mujer sin vida, cerca de sus pies estaba una caja negra con botellas de presunto alcohol. La persona fue identificada como Giovanna, exlocutora y dueña del bar Las Corónelas, que había sido remodelado hace poco.

El área quedó acordonada y la SEMEFO trasladó a la mujer para realizarle la necropsia correspondiente. La Fiscalía General ya se encuentra investigando la mecánica de los hechos ocurridos mientras cientos de personas disfrutaban de los eventos de la feria.