Chocan coche y motos en Pueblito de Rocha: dos lesionados

Guanajuato, Guanajuato.- Un accidente automovilístico conmocionó Pueblito de Rocha: un auto chocó con dos motocicletas. Hubo dos lesionados que requirieron traslado a hospital. La zona quedó bloqueada durante un par de horas.

El percance ocurrió la noche del domingo en las inmediaciones del Centro El Encino. Cabe señalar que en esta parte es frecuente que haya competencias clandestinas entre motociclistas. En esta ocasión, empero, los reportes señalan que fue un accidente de tránsito de vehículos.

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos, pero la zona fue ocupada por decenas de curiosos, pues a la hora de los hechos hay muchas personas que acuden a convivir y cenar en los negocios de la zona.

También llegaron familiares de las personas involucradas, lo que provocó que las ambulancias tardaran en acercarse a los lesionados y el tránsito vehicular en la zona se colapsó. La intervención de la policía vial permitió el traslado de los dos lesionados -ambos motociclistas, la atención a los tripulantes del auto y el desahogo de la circulación.

Los primeros reportes indican que las lesiones no eran de gravedad, pero requieren atención hospitalaria.