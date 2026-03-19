Inauguran calle Acueducto, en la colonia El Molino, en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El presidente municipal Humberto Hernández, conocido como Profe Beto, encabezó la inauguración de la calle Acueducto en la colonia El Molino, una obra que busca mejorar la movilidad y calidad de vida de los habitantes de la zona.

La pavimentación de esta vialidad representó una inversión total de 3 millones 217 mil pesos, resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y el estatal. Del monto total, el 60 por ciento fue aportado por el municipio, mientras que el 40 por ciento restante provino del estado.

Durante el evento, autoridades destacaron la importancia de este tipo de obras para fortalecer la infraestructura urbana del municipio, así como para brindar mejores condiciones de tránsito tanto a peatones como a automovilistas.

Vecinos de la colonia El Molino expresaron su satisfacción por la conclusión de la obra, la cual había sido una de las principales solicitudes de la comunidad debido a las condiciones en las que anteriormente se encontraba la vialidad.