DIF Irapuato construye almacén para reforzar alimentación comunitaria

Irapuato, Guanajuato.- Una alimentación adecuada es fundamental para el crecimiento y desarrollo de niñas y niños. Por ello, el Sistema DIF Irapuato fortalece los programas alimentarios que acompañan a familias de comunidades rurales y colonias de la ciudad.

En coordinación con el programa de Asistencia Alimentaria del DIF Estatal con tres de sus subprogramas, el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, encabezado por la presidenta Valeria Alfaro, ha logrado distribuir más de 5.9 millones de raciones alimentarias.

A través de ‘Alimentación Escolar en sus modalidades Caliente y Fría’, se atiende a más de 2 mil 320 niñas y niños en 32 comedores escolares de primaria —26 rurales y 6 urbanos—, con más de 2 millones 96 mil 100 raciones alimentarias en los últimos cinco años.

Asimismo, la modalidad Fría beneficia a más de mil 870 estudiantes de preescolar y primaria en 45 espacios —27 rurales y 18 urbanos—, con 1 millón 686 mil 600 raciones alimentarias durante cinco años. Cabe destacar que la modalidad Caliente ofrece un tiempo de comida completo y la Fría entrega refrigerios integrados por leche, fruta deshidratada, oleaginosas y cereales.

Mediante ‘Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad’, se beneficia a más de 1,260 personas, mediante 28 comedores comunitarios, 11 rurales y 17 urbanos. En estos espacios se han entregado 1 millón 522 mil 800 raciones alimentarias en cinco años.

El programa ‘Atención Alimentaria en los Primeros Mil Días de Vida y Primera Infancia’ cuenta con 19 espacios alimentarios urbanos, donde se atiende a más de 450 niñas y niños desde los seis meses hasta los cinco años con 11 meses. Este programa ha entregado más de 547 mil 200 raciones alimentarias en los últimos cinco años.

En materia de orientación y capacitación, se han impartido más de 600 orientaciones alimentarias a niñas y niños en cinco años, para promover hábitos saludables, se capacita a 124 comités de madres y padres de familia y personas voluntarias responsables de los comedores escolares y comunitarios en el diseño de menús cíclicos con criterios de calidad nutricia.

Para dar continuidad al programa, en 2024 se construyó un almacén alimentario equipado con rampas para la carga de insumos, montacargas y una cámara de frío para mantener la cadena de conservación de los productos que lo requieren, con una inversión de 14 millones de pesos.