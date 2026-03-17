Falta de planeación y rehabilitación de autopista frenan ampliación del Túnel de El Laurel

Guanajuato, Gto.- La falta de un proyecto de planeación y la rezagada obra de rehabilitación de la autopista Guanajuato-Silao han frenado el inicio de la ampliación del túnel de El Laurel, obra necesaria para mejorar la circulación de vehículos procedentes de la carretera libre.

La semana pasada se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), donde aprobaron por unanimidad los proyectos de obra pública y acciones sociales a implementarse durante el presente año en el municipio.

En ese encuentro la presidenta municipal Samantha Smith dio a conocer que no iniciaría la obra de ampliación del túnel debido a que no había alternativas para salir de la zona al tener que cerrar esa vialidad.

Pese a que ya se autorizaron 100 millones de pesos para la modernización y ampliación del Túnel del Laurel, la obra se pospuso tras una reunión estratégica entre la Smith Gutiérrez y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Ahí la alcaldesa reconoció que el proyecto ejecutivo enfrenta complicaciones logísticas. La principal dificultad es que no se han definido las vías alternas necesarias para no colapsar la movilidad durante la construcción de la obra.

El Túnel del Laurel es parte de una cartera de 30 proyectos ejecutivos presentados al Gobierno del Estado para su validación.

La administración municipal ha logrado asegurar 90 millones de pesos provenientes de la bolsa estatal de obra pública para iniciar con diversos proyectos. Además del Túnel del Laurel, la inversión contempla la segunda etapa de la modernización de la avenida Santa Fe, colectores, plantas de tratamiento y redes hidráulicas. El compromiso del gobierno estatal es acompañar a la capital en este proceso de modernización, asegurando que cada peso invertido se traduzca en una mejora real de la movilidad. Sin embargo, la liberación de los fondos para el túnel dependerá de qué tan rápido se resuelva el esquema de desvíos vehiculares.

La modernización del Túnel del Laurel implica la ampliación de carriles y una integración con el proyecto del Puente Guanajuato. Mientras no se resuelva el tema de la alternativa, la obra está detenida y existe el riesgo de cancelación.

La alternativa está en la autopista

El Consorcio VISE-Rubau, que tiene la concesión de la autopista a Silao, realiza desde julio pasado obras de modernización de la vialidad, misma que se encuentra en el debate público, pues se cuestiona la falta de transparencia de la concesión y grupos sociales de ambas ciudades demandan la liberación de la carretera para que deje de ser de cuota.

Parte del proyecto de modernización es recorrer la caseta de cobro dos kilómetros en dirección a Silao, lo que permitiría liberar el tramo entre la actual conexión de la autopista con Cervera hasta donde están las actuales casetas de cobro.

La liberación de esa vía sería una alternativa parcial a la circulación de vehículos que dejaran de usar el túnel mientras se le amplía su capacidad.

Sin embargo, las vialidades alternas, como serían la avenida Santa Fe y la carretera Marfil-Guanajuato, regularmente se colapsan en hora pico, por lo que concentrar el tráfico en ellas durante la obra no se ve como solución satisfactoria.

Esa falta de planeación ha sido cuestionada por las organizaciones sociales, en especial el Observatorio Ciudadano de Guanajuato.

Gobierno del Estado sólo espera una solución para lanzar la convocatoria de ley y liberar el recurso.