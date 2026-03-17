No paran los incendios de pastizales en la capital del estado: fuego destruye dos autos

Guanajuato, Gto.- Elementos de las corporaciones de bomberos de la ciudad enfrentaron varios casos de incendios de pastizales este fin de semana. El de mayor extensión fue uno registrado en las inmediaciones de la comunidad de Cueva. Hubo otro en La Carbonera. Een la zona de Mellado ocurrió otro siniestro que dejó como saldo dos vehículos destruidos.

El incendio de mayor magnitud se registró este domingo en las inmediaciones de Cuevas. Ahí acudió la unidad 01 del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB), donde debido a la extensión de las llamas acudieron en su apoyo integrantes de la Brigada Voluntaria de Manejo del Fuego “Los Chuines”. Utilizaron mochilas forestales, sopladora y chicoteo y lograron cerrar y liquidar puntos calientes. Se combatió el incendio a través de un mando unificado con Simub Voluntarios A C. y reportaron que la superficie afectada fue de 32 hectáreas.

No hubo personas ni animales dañados por el fuego.

La otra corporación, el Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios, llegó en la motobomba 8801 a la comunidad Carbonera para atacar un incendio que afectó 2.4 hectáreas de pasto bajo, huizache, cazahuate y mezquite.

La sofocación del incendio estuvo a cargo del cabo Rubén E. Ruiz.

No fue el único: el domingo la misma unidad acudió a Camino Real, ubicado en Mellado. En acciones a cargo de la bombera Valentina Balderas apagaron el fuego que alcanzó a dos vehículos particulares: una camioneta azul Dodge, con pérdida total, y una segunda camioneta Nissan pickup, color rojo, con afectación en zona del motor y cabina.

Una vez concluida la sofocación del fuego a los vehículos, apagaron el fuego que avanzaba en un pastizal. Pudieron evitar su propagación y sólo fueron afectados unos 175 metros cuadrados.

No hubo personas lesionadas.