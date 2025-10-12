Caminos de Xichú incomunicados por derrumbes

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo informó que ya se trabaja en reestablecer el funcionamiento de caminos

12 octubre, 2025

Xichú, Guanajuato.- Tras las fuertes lluvias registradas en el noreste de Guanajuato, se presentaron derrumbes en zonas cerriles de Xichú y caminos quedaron incomunicados.

La gobernadora del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, informó que los caminos afectados son camino Adjuntas – Organitos – Mezquital – Ojo de Agua; camino Agua Zarca de Romerillo – El Rucio; camino Llano Grande – El Revolcadero.

Además del camino Mesas de Chaloc – La Mazamorra y el camino La Sávila – Los Pablos que quedaron incomunicados tras el derrumbe de cerros en uno de los municipios más alejados del estado en relación al corredor industrial.

“En Guanajuato, ante cualquier emergencia, actuamos sin demora y con unidad. Desde el primer momento, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, junto con el Mando Único de Victoria, Atarjea y Xichú, así como la Secretaría de Obra Pública, Protección Civil Estatal y Municipal, acudieron de inmediato para resguardar a la población, liberar los caminos afectados y trabajar de forma prioritaria en la rehabilitación”.

Hay que recordar que el viernes, la zona de Xichu, Victoria y Atarjea, además de otros cinco municipios no hubo clases tanto en primaria como en secundaria, por la disminución de la temperatura y cambios en las condiciones climatológicas.

