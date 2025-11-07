Fallece nieta del “Tigre de Santa Julia”: Austreberta Negrete

Cuerámaro, Guanajuato.- Austreberta Negrete Gaytán nieta del conocido “Tigre de Santa Julia”, falleció en su natal Cuerámaro. La cueramarense era una mujer sencilla que vivió enamorada de la música con poco más de cien canciones que la han inmortalizado como compositora de música vernácula.

Austreberta Negrete una mujer de cabello blanco, recuerda con simpatía que también tuvo varios amores, sin embargo el matrimonio para ella no se le dio, aunque no lo consideró como algo triste, sino como un proceso que ha visualizado por medio de canciones y poemas.

Austreberta Negrete, estudió una carrera técnica como secretaria, a la par que desarrollaba su afición por la música y las artes, siendo considerada como una gran compositora cueramarense que le ha dado fama por sus interpretaciones.

“Espero que todas mis canciones que se oigan, que se sepan; me han hecho un programa para mi compositora y autora; le canto al amor porque así debe de ser, porque también tuve amor, llevó 121 canciones; me ha gustado mucho desde que estaba en la escuela, yo compongo poesías, canciones, estudie carrera comercial para secretaria” dijo la artista.

¿Quién era el Tigre de Santa Julia?

José de Jesús Negrete Medina, conocido como: EL TIGRE DE SANTA JULIA. Fusilado un 22 de diciembre de 1910 en la cárcel de Belén de la CDMX, nació en Cuerámaro, Gto. en agosto de 1873, sus padres fueron José Guadalupe Negrete y Luisa Medina.

El Tigre de Santa Julia se convirtió en un famoso bandolero. Su banda estaba formada por hombres rudos y sin escrúpulos y por sus mujeres amantes. Cometió asaltos que eran increíbles en su época: Haciendas, correos, a la artillería de Don Porfirio Díaz, falsificó documentos para estafar y poder “lavar” objetos, ganado y dinero robado, se escapó de la temible cárcel de Belén. En el barrio de Santa Julia, la policía lo encontró y al intentar detenerlo, asesino a dos gendarmes, desde ahí recibió el mote de: “El Tigre de Santa Julia”.