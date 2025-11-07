Asesinan a hombre en centro de Pénjamo; punto rojo de homicidios

Pénjamo, Guanajuato.- A 3 cuadras de la presidencia de Pénjamo, se reportó el asesinato de un hombre en la calle privada San Antonio. El hecho ocurrió detrás del templo de San Antonio y a menos de 24 horas de la muerte de una mujer también en la zona centro, que al parecer se ha convertido en un punto rojo de inseguridad y homicidios.

Las autoridades recibieron una llamada alertando acerca de una balacera en los alrededores del templo San Antonio. Al llegar al lugar, los paramédicos se dieron cuenta de un hombre lesionado, tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Como parte del protocolo, se delimitó el área y el cuerpo quedó a la espera de la SEMEFO. Asimismo, la Fiscalía General acudió para abrir otra carpeta de investigación en la zona centro del municipio.

Tan sólo un día antes, cerca de las 7 de la tarde, un ataque armado concluyó con la vida de una mujer en la calle Rocío. También, el pasado 4 de noviembre dejaron 2 cuerpos con un presunto mensaje de un grupo delictivo a dos cuadras de la presidencia.