Fallece Luz María Pons Liceaga, primera mujer tránsito de la capital y el país

Guanajuato, Guanajuato.- Luz María Pons Liceaga, primera mujer que se desempeñara como policía de tránsito en este municipio, falleció este sábado. El pasado 18 de abril se le había otorgado el reconocimiento de Guanajuatense Distinguida.

La Comandanta Luz María Pons Liceaga fue parte de la primera generación de mujeres agentes de Tránsito en 1972 y con ello hizo historia, pues lo fue a nivel no sólo local, sino nacional. convertirse en oficial de tránsito en México.

Su nombramiento no sólo rompió paradigmas en una época donde el acceso de las mujeres a cuerpos de seguridad era limitado, sino que sentó las bases para la inclusión de más mujeres en funciones públicas y operativas.

Conocida popularmente como “La Pelona Pons”, se distinguió por su profesionalismo, su vocación de servicio y su compromiso con la seguridad vial. No se quedó ahí: se integró y formó con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y ejerció la actividad de servir y proteger durante muchos años más.

Fue pionera en la seguridad pública. Ocupó cargos de alto nivel en la policía municipal y estatal, y también dejó una profunda huella como profesora de música, pues lleva a ese arte en la sangre: es descendiente del doctor Eduardo Liceaga Torres, quien fuera miembro fundador de la Sociedad Filarmónica y del Conservatorio Nacional de Música donde impartió algunas materias.

En abril se otorgó a Luz María Pons Liceaga el reconocimiento de Guanajuatense Distinguida, junco a Joaquín “Flaco” Arias y Manuel Leal, a quien se le reconoció post mortem.

El deceso de la comandanta ha dejado onda huella en el mundo de la seguridad pública capitalina, en donde existen escoltas y grupos especializados en atender casos de violencia familiar, integrados por mujeres.