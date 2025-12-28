Ataque armado en tortillería de Pénjamo deja tres personas heridas

Pénjamo, Guanajuato.- La mañana de este domingo se registró un ataque a balazos en una tortillería, provocando momentos de “pánico” entre vecinos y comerciantes del municipio de Pénjamo, luego de que tres personas resultaran lesionadas, entre ellas dos hombres y una mujer.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento denominado “Santo Toribio”, ubicado en la esquina de las calles Zaragoza y Emilio Carranza, cuando sujetos armados dispararon contra personas que se encontraban en el lugar, justo cuando la zona comenzaba su actividad cotidiana.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma, lo que derivó en una rápida movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes arribaron para brindar atención a las víctimas y asegurar el área.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la identidad ni el estado de salud de las personas lesionadas.

Trascendió que los presuntos responsables habrían huido a bordo de una motocicleta, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

La zona fue resguardada por elementos policiacos mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias, en tanto que la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.