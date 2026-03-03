Fallece el doctor Fabian Rivera

Zamora, Michoacán.- La comunidad académica de Irapuato se encuentra de luto tras el fallecimiento del doctor Fabián Rivera, ocurrido en la ciudad de Zamora, noticia que ha generado consternación entre familiares, amigos, colegas y exalumnos.

El doctor Rivera se desempeñó como profesor en el Instituto Irapuato y en el Colegio Alexander Bain, donde dejó una huella imborrable por su compromiso con la enseñanza y su cercanía con los estudiantes.

En su formación académica destacó por haber cursado un doctorado en el CINVESTAV Unidad Irapuato, consolidándose como un profesionista con sólida preparación científica y vocación educativa.

A través de redes sociales, exalumnos y colegas han compartido mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria. Leo Marmolejo, uno de sus estudiantes, expresó: “Profe, descansa en paz sabiendo que fuiste de los mejores educadores que muchos alumnos pudimos disfrutar, sin mencionar la gran persona llena de historias y experiencias”.

Familiares y amigos se dijeron profundamente consternados por la partida del doctor, a quien recuerdan no solo por su capacidad académica, sino por su calidad humana y el impacto positivo que dejó en generaciones de jóvenes.

Su legado permanecerá en las aulas y en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de aprender de él.