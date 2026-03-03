INE prueba mejoras táctiles en credencial para personas con discapacidad visual

Guanajuato, Gto.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato realizó una consulta destinada a fortalecer la accesibilidad de la Credencial para Votar para personas con discapacidad visual.

Este ejercicio se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato, a través de la Subsecretaría para la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Dirección de Equidad e Inclusión Gubernamental y contó con la participación de ocho personas invidentes o débiles visuales.

La Vocal del Registro Federal de Electores, Verónica Fabiola González Gamiño mencionó que esta iniciativa responde a la sentencia SUP-JDC-2442/2025 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se identificó la necesidad de atender la solicitud de incorporar ajustes razonables que faciliten la identificación de la Credencial para Votar a través de elementos táctiles.

Explicó que objetivo de la consulta es recabar opiniones, recomendaciones y perspectivas directas sobre la viabilidad y el diseño de una adecuación táctil que permita a las personas con discapacidad visual diferenciar su Credencial de otros plásticos o tarjetas de uso cotidiano.

Indicó que los resultados serán fundamentales para informar sobre los avances en la implementación de esta medida, así como para valorar su factibilidad técnica y presupuestal, garantizando que la Credencial para Votar sea cada vez más accesible e inclusiva.

Estuvieron presentes en este ejercicio, Carlos Daigoro Fonce Segura, Subsecretario para la Inclusión de Personas con Discapacidad; Alejandra Rodríguez Rangel, Directora de Equidad e Inclusión Gubernamental de la dependencia estatal; Yadira Marcela Sánchez Castellanos, Vocal Secretaria; Cecilia Maldonado Reyes, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Laura Granados Diosdado, Vocal de Organización Electoral.