Arranca SAPICA 94 en León con más de 380 expositores

León, Guanajuato.- Con el orgullo de sus raíces y la mirada puesta en el futuro, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración de la edición 94 del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), en el marco de los 100 años de la industria del calzado organizada en Guanajuato.

Desde el Poliforum León, la Mandataria destacó que esta edición no solo representa una feria de negocios, sino la celebración de una historia colectiva que comenzó en 1926 con la fundación de la Unión Social de Zapateros de León, antecedente de lo que hoy es la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

“Hoy no es un día cualquiera. Celebramos 100 años de la industria del calzado organizada. Si la imaginación nos traslada a 1926, podemos ver a nuestros abuelos y bisabuelos plantando la semilla de lo que hoy nos distingue ante el mundo”, expresó.

La Gobernadora subrayó que detrás de cada par de zapatos hay historias de esfuerzo, familias que han salido adelante y generaciones que han construido identidad económica y social para León y Guanajuato.

“Cuando trabajamos en equipo somos imparables. No hay nada que nos detenga. En este Gobierno de la Gente entendemos que cuando a la industria zapatera le va bien, las familias de Guanajuato viven mejor”, afirmó.

Así, entre tradición, innovación y trabajo en equipo, Guanajuato pisa firme hacia un nuevo siglo de historia industrial, demostrando que el crecimiento económico se construye desde el territorio, escuchando a quienes producen y generan empleo todos los días.

Una industria que evoluciona y se fortalece

SAPICA 94 se realiza del 3 al 5 de marzo en Poliforum León y reúne a más de 380 empresas expositoras y más de 2 mil marcas, con una asistencia estimada superior a 14 mil visitantes especializados. Durante esta edición se proyectan alrededor de 7 mil encuentros de negocio, la comercialización de 7.5 millones de pares de calzado y artículos de marroquinería, la participación de compradores provenientes de 17 países y una derrama económica estimada superior a 43 millones de pesos.

Guanajuato concentra el 74.3% del valor nacional en la producción del subsector cuero-calzado y genera más de 108 mil empleos vinculados a esta industria, posicionando a León como el principal productor de calzado en México.

Durante la ceremonia también se entregó el reconocimiento “Forjadores de Nuestra Industria 2026” a 17 mujeres y hombres con trayectorias de entre 30 y 48 años en el sector, pilares de esta historia productiva.

La Presidenta de SAPICA, Daniela Reyes de Luna, destacó que esta edición 94 no es solo una feria más, sino un momento histórico que coincide con los 100 años de CICEG y los 450 años de León.

“SAPICA no solo se camina, se siente en el alma de quienes hacemos de esta industria una forma de vivir. Aquí diseñamos, aquí fabricamos, aquí creemos, pero también creamos”, expresó Reyes de Luna.

Como primera mujer al frente del Salón de la Piel y el Calzado, agradeció a las generaciones que han sostenido la institución y abrió paso a una nueva etapa donde más mujeres, jóvenes y talento encuentren su espacio en la industria.

“León honra su pasado industrial, fortalece su presente creativo y proyecta un futuro donde tradición e innovación caminan de la mano”, afirmó.

Por su parte, el Presidente de la CICEG, Juan Carlos Cashat Usabiaga, recordó que el 24 de mayo de 1926 un grupo de fabricantes apostó por la unión como visión de futuro, dando origen a la organización que hoy cumple un siglo de historia.

“Hace un siglo nos organizamos para ser más fuertes. Hoy nos organizamos para ser más competitivos, más innovadores y más globales”, señaló.

Destacó que el sector es fuente de ingreso para alrededor de 100 mil familias directas, agrupa cerca de 10 mil unidades económicas y posiciona a México como el décimo productor de calzado en el mundo.

Asimismo, llamó a fortalecer el marco legal para combatir prácticas desleales en el comercio internacional y consolidar una industria más competitiva, respaldada por la estrategia sectorial “Guanajuato, Pisando Firme”.

“SAPICA no es solo una feria, es una expresión viva del talento, la identidad y la fuerza productiva de México. Es donde decidimos cómo queremos construir los próximos 100 años”, puntualizó Cashat Usabiaga.

La Gobernadora cerró con un mensaje de unidad y orgullo:

“Que cada apretón de manos en SAPICA sea un pacto de confianza, que cada pedido cerrado sea una promesa de calidad. Sigamos demostrando por qué León es la capital mundial de la piel y el calzado”.

En la inauguración de la Edición 94 de SAPICA participaron: la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos; los Presidentes Municipales de Purísima y San Francisco del Rincón, Roberto Urbano y Antonio Marún; en representación de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal acudió Vidal Llerenas Morales, Subsecretario de Industria y Comercio; Senadores, Diputados, así como titulares del Gabinete Estatal, sociedad civil y medios de comunicación.