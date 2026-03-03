FSPE evitan almacenamiento y transporte de huachicol en dos operativos

Villagrán/Apaseo el Grande, Guanajuato.- Elementos de las FSPE evitaron el transporte y almacenamiento de huachicol durante dos operativos distintos en Villagrán y Apaseo el Grande. El primero fue el aseguramiento de una cisterna con 7 mil 500 mil litros de combustible, escondida en un domicilio de San salvador de Torrecillas y el segundo fue la detención de un chofer de tractocamión que llevaba 20 mil litros con dirección desconocida y sin acreditar su legalidad.

Una cisterna metálica con capacidad para 42 mil litros de hidrocarburo fue asegurada en la comunidad de Villagrán. Elementos de las FSPE encontraron 7 mil 500 litros de huachicol escondido en un predio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la cisterna estaba oculta en un domicilio de terracería y presentaba un riesgo para los habitantes de la comunidad, debido a la alta probabilidad de explosión.

Asimismo, un hombre que trasladaba hidrocarburo sobre la carretera de Apaseo fue capturado y llevado con las autoridades correspondientes. Tanto el camión como los 20 mil litros de huachicol fueron llevados como evidencia.

Estos hechos es parte de un problema persistente en el estado, tan sólo en esta administración se han asegurado 120 mil millones de pesos de combustible.