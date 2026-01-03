Ciudadanos cuidan el dinero público: vigilan más de 3 mil millones en obras de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Durante 2025, más de mil comités ciudadanos supervisaron la correcta aplicación de recursos en proyectos de infraestructura en los 46 municipios del estado.

La participación directa de la ciudadanía se consolidó como una pieza clave en la vigilancia del gasto público en Guanajuato durante 2025, periodo en el que se dio seguimiento a la correcta aplicación de más de 3 mil millones de pesos destinados a obras de infraestructura pública.

A través de los Comités de Contraloría Social en Obra Pública (Cocosop), la Secretaría de la Honestidad del Estado supervisó 1 mil 017 proyectos, con el objetivo de garantizar el uso transparente de los recursos, la calidad de las obras y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Estos comités están integrados por ciudadanas y ciudadanos que participan de manera voluntaria y honorífica, y que asumen la tarea de vigilar directamente las obras que se realizan en sus comunidades. Su labor incluye revisar que los recursos se ejerzan conforme a lo autorizado, verificar que los trabajos cumplan con las especificaciones técnicas y reportar cualquier irregularidad ante las autoridades correspondientes.

Las acciones forman parte de los principios del Decálogo de la Gente, impulsado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, especialmente en los ejes de cero tolerancia a la corrupción y trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

El subsecretario de Apertura Social y Desarrollo de la Gestión Pública, Pedro Barroso Martínez, explicó que la Secretaría de la Honestidad se encarga de capacitar a los integrantes de los comités, establecer reglas claras y dar seguimiento a su trabajo mediante la plataforma digital SICOSEG.

Detalló que los comités suelen estar conformados por grupos de entre tres y diez personas, quienes se informan sobre los proyectos, vigilan su ejecución, evalúan los avances y, en caso de detectar anomalías, presentan los reportes correspondientes.

Con corte al 16 de diciembre, se habían conformado 1 mil 017 comités en los 46 municipios del estado, con la participación de 4 mil 787 ciudadanos, quienes en conjunto supervisaron la correcta aplicación de 3 mil 091 millones de pesos, fortaleciendo la rendición de cuentas y el control social sobre el uso de los recursos públicos.