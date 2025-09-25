Extranjero es secuestrado por comando armado, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un comando armado entró a una vivienda, asesinó a un hombre y al parecer privó de la libertad a un extranjero, en Irapuato. Según las versiones de los vecinos de la calle San Irineo de colonia San Martín de Porres, un comando armado a bordo de una camioneta llegó al domicilio.

Los presuntos sicarios entraron con lujo de violencia a una de las viviendas. Habitantes aledaños reportaron que se escucharon disparos y gritos, lo que alertó a la colonia.

Posteriormente, los vecinos comentaron que una de las personas que ocupaban la vivienda, identificada como Kevin “N” de origen centroamericano, fue extraída de la casa y llevada a la fuerza al vehículo.

Ante el alboroto, se realizó un llamado al sistema de alerta del municipio e inmediatamente fueron despachadas varias unidades de policía municipal, y fuerzas federales. Al llegar a la casa encontraron que dentro yacía una persona sin vida a causa de los impactos de bala propinados por el comando armado.

El hombre de 25 años que murió fue identificado como Francisco Javier “N”.

Autoridades de la fiscalía ya iniciaron las investigaciones.