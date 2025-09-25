Dejan cuerpo en maletas y presunta cartulina en parque de Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Las partes de un cuerpo fueron encontradas en el parque de la colonia Benito Juárez en Salamanca. Aparentemente, los restos se encontraban en 2 maletas que fueron abandonadas en una resbaladilla. Una de las extremidades se encontraba al pie de una banca, expuesta junto a una cartulina a transeúntes que pasaban por la calle Comunicación Oriente.

Vecinos de la colonia alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de los restos y el presunto mensaje cuyo contenido no ha sido revelado. Policías municipales acudieron para revisar el área y acordonarla.

Posteriormente, el servicio médico forense llegó para trasladar las partes del cuerpo para su estudio. Además de que la fiscalía abrió la carpeta de investigación para esclarecer el hecho. La identidad de la víctima es desconocida por el momento.

Cabe destacar que el 18 de septiembre fue localizada otra maleta en la colonia Villas del Valle, muy cerca de un jardín de niños. El cuerpo, al igual que en esta ocasión, fue descubierto por la mañana.