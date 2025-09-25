Encuentran restos humanos, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.– Personas que circulaban por la carretera 1110, en Pénjamo, encontraron restos humanos tirados en la orilla del arroyo.

Los transeúntes que encontraron los restos señalaron que, al pasar por el Puente de los Remedios se percataron que algunas personas yacían al pie del arroyo cubiertas con costales y sobre éstos había un líquido rojo que, al parecer era sangre. Inmediatamente llamaron a los cuerpos policíacos y dieron parte del hallazgo.

Policías municipales que llegaron a la zona, y efectivamente confirmaron el hallazgo, por lo que procedieron a acordonar la zona, además de notificar a la fiscalía sobre lo ocurrido.

Peritos investigadores de la Fiscalía General del Estado arribaron a las inmediaciones del hallazgo y procedieron con las labores investigativas, constatando que se trataba de dos hombres que aparentemente mostraban signos de violencia.

Los cuerpos fueron retirados del lugar por los especialistas del Servicio Médico Forense y trasladaron los restos para practicarles los exámenes de ley y así determinar quiénes son las víctimas de este hecho, puesto que en el lugar no se pudo identificar a las víctimas.