“Extorsionadoras y secuestradoras guanajuatenses”

Irapuato, Guanajuato.- Según información de la Fiscalía General del Estado, en los últimos meses varias mujeres han estado relacionadas con bandas dedicadas a la extorción o al secuestro en el estado de Guanajuato, lo que pone en evidencia que cada vez es más común la participación femenina en este tipo de ilícitos.

Tal es el caso de María “N” quien, al decir de la Fiscalía, está relacionada con una red de extorsionadores que operaban en los municipios de Irapuato, Salamanca, Celaya y la Capital del estado y está sujeta a un proceso de investigación para determinar su posible participación en los delitos que se le imputan.

Otro de los casos es el de Jessica Elizabeth “N” quien las autoridades señalaron por su posible participación en un secuestro de una mujer originaria de Zacatecas. Según la información de la Fiscalía la víctima salió del estado citado con rumbo a la ciudad de León, fue cuando los familiares de la víctima refirieron haber perdido contacto con ella, al día siguiente llegó al domicilio de los familiares llamadas telefónicas con mensajes de extorsión.

Un caso más se presentó en la Ciudad de San Miguel de Allende en donde la Fiscalía capturó a una banda delictiva que se dedicaba a la extorsión de comerciantes, en la cual, al parecer, está vinculada Perla María del Carmen “N”.

En el último de los casos la Fiscalía informó que, en el año 2022, en la ciudad de León, una banda de secuestradores capturó a una persona y exigió un rescate millonario para liberarla, la banda fue capturada y dentro de los responsables se encontraba una mujer identificada como Carmen Estefanía “N”, ella junto con los demás miembros detenidos ya fueron sentenciados por un juez el cual les otorgó 50 años de prisión a cada uno.

Con estos ejemplos se observa que la actuación delictiva de algunas mujeres en el crimen organizado, en especial en el secuestro y la extorsión es parte cada vez más recurrente.