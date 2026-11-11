Expo Agroalimentaria: vitrina de ricos, campo de pobres

Irapuato, Guanajuato.- Para un campesino de Guanajuato ir a la Expoagrolimentaria le cuesta aproximadamente 385 kilos de maíz, es decir, darse un lujo de 4 días, por meses de trabajo, bajo el sol.

Mientras en Irapuato se exhiben tractores, drones e invernaderos de alta tecnología en la Expo Agrolimentaria, los productores de maíz de Guanajuato venden su grano por debajo de lo que les cuesta producirlo, es decir una expo rica con campesinos pobres.

Del 10 al 13 de noviembre, las 62 hectáreas del recinto ubicado la carretera Irapuato-Abasolo reciben la edición 31 de la Expo AgroAlimentaria Guanajuato, considerada uno de los encuentros agroindustriales más grandes del país.

Ahí se presume innovación, maquinaria, invernaderos y mercados globales, pero a unos kilómetros del recinto, la realidad del campesino guanajuatense es otra con precios bajos, cosechas perdidas por la sequía, apoyos que no llegan y carreteras que vuelven a ser el único lugar donde los escuchan.

Cuánto cuesta entrar

El boleto de acceso cuesta 300 pesos en preventa en línea y 400 pesos en taquilla, válido para los cuatro días, intransferible y sin reembolso. A eso hay que sumar el estacionamiento donde señala la tienda oficial de la Expo para automóvil el boleto es de 160 pesos por día; para autobús o van la tarifa es de 300 pesos.

Si se agrega una comida sencilla dentro del lugar, está alrededor de 250 pesos por persona, señalando que un productor que llega en su camioneta y paga en taquilla gasta unos 800 pesos en un solo día; si asiste los cuatro días, la cuenta se acerca a los 2 mil pesos, eso siendo muy austero.

Lo que eso significa en maíz

Hoy los productores de Guanajuato están colocando su grano entre 5 mil y 5 mil 200 pesos por tonelada, es decir, alrededor de 5.20 pesos por kilo.

Con el precio del maíz, la visita a la Expo se traduce o equivale a:

Boleto en taquilla: $400 pesos similar a 77 kilos de maíz o bien alrededor de 114 kilos de tortillas que abastecen al mismo número de familias, lo que se traduce a un evento muy caro que al parecer ya no tiene el objetivo por el que fue creado en su momento.

Estacionamiento: (auto) con un costo de 150 pesos, que son 29 kilos de maíz o bien 6 litros de gasolina que servirían para llevar a toda una familia a su trabajo o escuela.

Una comida sencilla: aproximadamente cuesta 250 pesos, considerando sólo una comida que se traduce a 48 kilos de maíz o bien un costo por tortilla de alrededor de 2.5 pesos algo.

Un día completo: en 800 pesos , igual a 154 kg de maíz y si con los cuatro días serían alrededor de 2 mil pesos que significan 385 kilos de maíz.

Cálculo propio con un precio de 5 mil 200 pesos por tonelada.

La comida es una estimación.

Dicho de otro modo: para pasar un día en la feria que presume el futuro del campo, un campesino tiene que entregar más de siete bultos de maíz de 20 kilos.

El campo que sobrevive

Producir una hectárea de maíz en Guanajuato cuesta entre 48 mil y 50 mil pesos, según integrantes del Comité Estatal de Comercialización de Granos.

El precio actual está hasta 3 mil pesos por tonelada por debajo de los 7 mil 800 a 8 mil pesos que el grano llegó a alcanzar en otros años.

A eso se suma la sequía, dónde Los dirigentes estiman que la falta de lluvias provocó prácticamente la pérdida de la superficie de temporal, por lo que la cosecha que hoy se levanta, con un avance de entre 40 y 50 por ciento, corresponde sobre todo a las zonas de riego, es decir, el pequeño productor que depende de la lluvia —el más pobre— es el que más perdió este ciclo, ante la falta de compradores y de precios, algunos líderes ya llaman a suspender las siembras.

De la Expo a la carretera

La inconformidad no es nueva, porque en septiembre, los productores bloquearon al menos siete puntos carreteros en León, Cuerámaro, Irapuato, Pénjamo y San Luis de la Paz para exigir el pago de incentivos atrasados.

En octubre convocaron a nuevos bloqueos para el día 27, que suspendieron para dar una semana al gobierno.

El plazo pasó sin acuerdos. Tras la cancelación de una reunión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Confederación Agropecuaria de México, encabezada en Guanajuato por Mauricio Pérez Cabrera, anunció movilizaciones y posibles bloqueos para el martes 17 de noviembre en Guanajuato y al menos otros nueve estados.

Dos campos en un mismo estado

La Expo defiende su modelo al reunir a más de 750 empresas expositoras y alrededor de 120 mil asistentes, ofrece demostraciones de maquinaria y tecnología, y su boleto da acceso a los cuatro días de actividades y conferencias.

Para el agronegocio, el gran productor de riego y las empresas, pudiera ser una vitrina valiosa, pero para el campesino de temporal que este año no levantó cosecha, o que vende su tonelada por debajo del costo, la Expo luce como una fiesta ajena.

Mientras en Irapuato se cierran tratos por tractores y sistemas de riego inteligente, en las parcelas de Guanajuato la pregunta es mucho más básica: quién va a comprar el maíz y a qué precio.

El contraste resume el momento del campo guanajuatense cómo una Expo AgroAlimentaria para los que pueden pagarla, y un campo que se queda con los pobres.

Demandas concretas de los campesinos:

* Precio de garantía de al menos 6 mil 500 pesos por tonelada de maíz, contra los cerca de 5 mil 200 que reciben hoy: una diferencia de 1,300 pesos por tonelada.

* Pago de 800 pesos por tonelada en apoyos del ciclo pasado que, aseguran, muchos productores todavía no reciben.

* Apoyos para quienes perdieron cosechas por granizadas e inundaciones, revisión de seguros agrícolas, regularización de pozos y tarifas eléctricas preferenciales.