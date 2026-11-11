Capturan a objetivo prioritario en Loma de Zempoala, Yuriria

Yuriria, Guanajuato.- YOVANI URIEL “N”, alias “el gio”, fue capturado en Loma de Zempoala con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos y droga; posteriormente fue vinculado a proceso por delitos federales y permanece en prisión preventiva.

Mediante acciones de inteligencia e investigación en campo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la detención de YOVANI URIEL “N”, alias “el gio”, identificado como presunto segundo al mando de un grupo delictivo que opera en la comunidad de Loma de Zempoala, en el municipio de Yuriria, y señalado como objetivo prioritario por su probable participación en actividades generadoras de violencia en esa región.

La captura se realizó en la comunidad de Loma de Zempoala, donde agentes de Investigación Criminal intervinieron y aseguraron dos armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cargadores, cartuchos útiles, un vehículo y envoltorios con una sustancia con características de cristal. Entre los indicios también se localizaron envoltorios con las siglas de un grupo delictivo.

Una vez puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, el Juez calificó de legal la captura de YOVANI URIEL “N”, quien finalmente quedó vinculado a proceso por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la Ley General de Salud. La autoridad judicial le impuso prisión preventiva y estableció un plazo para la investigación complementaria.

Esta detención forma parte de los resultados obtenidos por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato durante octubre de 2026, cuyas intervenciones permitieron detener a tres personas más en el municipio de Villagrán y asegurar armas de fuego, cartuchos, sustancias con características de droga e hidrocarburo.

Lo anterior, en la colonia Caracol, donde fueron detenidos ALFREDO “N” y ADRIÁN “N”, a quienes se les aseguraron contenedores con aproximadamente 2 mil 500 litros de hidrocarburo, además de garrafas y una motocicleta. El caso fue turnado al Ministerio Público de la Federación para la investigación correspondiente por delitos en materia de hidrocarburos.

En una segunda intervención, realizada en la comunidad de Los Ángeles en Villagrán, fue detenido ALONSO DANIEL “N” alias “el peluchin”, luego de que agentes de Investigación Criminal observaran que arrojaba objetos metálicos conocidos como ponchallantas desde una camioneta. Al realizar la intervención, le aseguraron un arma de fuego, cartuchos, cargadores, tres bolsas con una sustancia con características de cristal, diez ponchallantas y el vehículo en el que se trasladaba. Posteriormente fue vinculado a proceso por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la Ley General de Salud y por armas prohibidas, con prisión preventiva durante la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene el trabajo de inteligencia e investigación dirigido a identificar y detener objetivos prioritarios, así como a retirar de circulación armas, drogas y otros objetos que pueden representar un riesgo para la población.