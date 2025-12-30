Explota pirotecnia de tianguis de Irapuato; hay 4 lesionados

Irapuato, Guanajuato.- Tras la explosión de pirotecnia en un puesto del tianguis, dos personas resultaron lesionadas en código verde por quemaduras de primer grado, y dos personas más que al correr cayeron al suelo.

Según el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato se dijo que la mañana de este martes, personal de Protección Civil y Bomberos atendieron un reporte por la explosión de pirotecnia en un puesto del tianguis ubicado en calles Benito Juárez y Coatzacoalcos, colonia San Isidro.

Como saldo preliminar, se reportaron dos personas lesionadas en código verde por quemaduras de primer grado, y dos personas más que al correr cayeron al suelo; ninguna requirió necesidad de traslado a un hospital.

Al igual se dijo que solamente se reportan únicamente daños materiales en portones, chapas, cristales y mercancía de comerciantes. Personal de Protección Civil y Bomberos revisan la zona y detectaron otros puestos con venta de pirotecnia.