Jornadas de descacharrización en Salamanca y Valle de Santiago

Salamanca, Guanajuato.- Con el objetivo de reducir el riesgo de dengue y proteger la salud de las familias la Secretaría de Salud emprendió jornadas de eliminación de criaderos en los municipios de Valle de Santiago y Salamanca.

Acciones preventivas que buscan eliminar objetos que acumulen agua y que pueden convertirse en espacios ideales para la reproducción del mosquito transmisor de esta enfermedad.

En Valle de Santiago, la jornada se realizó el 17 de diciembre mientras que en Salamanca se hizo en la colonia La Esperanza.

Durante estas actividades se invita a la población a sacar de sus hogares cacharros como llantas, cubetas, botellas, latas y cualquier objeto en desuso que pueda acumular agua.

Estas jornadas forman parte de una estrategia preventiva que reconoce que la participación de la ciudadanía es fundamental para disminuir la presencia del mosquito del dengue.

Acciones sencillas desde casa, cómo mantener patios limpios y libres de recipientes con agua estancada, contribuyen de manera directa a la construcción de entornos más seguros y saludables para todas y todos.

La eliminación de criaderos no solo es una medida sanitaria, sino también una acción colectiva que fortalece el cuidado comunitario, la corresponsabilidad y la prevención desde un enfoque de bienestar y paz social.

Sumarse a estas jornadas es una forma de proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y a toda la comunidad.

