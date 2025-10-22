Estacionamiento del Congreso con riesgo estructural pese a invertir millones

Guanajuato, Guanajuato.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la bancada morenista en el Congreso del Estado está en espera de que le reporten la bitácora de construcción e información sobre las obras de reparación del estacionamiento del Congreso del Estado.

Así lo señaló Ricardo Ferro Baeza, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y líder a de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Actualmente el espacio está parcialmente restringido debido a filtraciones, gritas y hundimientos. No es el único lugar con deterioro: también lo muestra el área donde se ubican los paneles solares.

El morenista hizo un recorrido por varias zonas del edificio y observó inconsistencias en la construcción y en los procesos de reparación de las mismas. Por ese motivo solicitó la bitácora de construcción de la obra, así como la de reparaciones posteriores. Una vez conocida esa información, fijará postura al respecto, pero anticipó que observa severas inconsistencias. Hay varios mitos, dijo, que se aclararán una vez que se haga pública la información necesaria.

El legislador mostró deficiencias en la barda de la zona de paneles solares como ejemplos de construcción deficiente.

Los recursos

En junio de 2018 fueron asignados casi cuatro millones de pesos para reparar goteras en el estacionamiento techado del edificio del Congreso del Estado; en octubre de 2024 aprobaron 24 millones de pesos no sólo para evitar escurrimientos: el techo tiene daños estructurales.

Este año, cuando empezó la temporada de lluvias, limitaron el número de automotores en el estacionamiento al aire libre, pues la plataforma debe tener la menor carga posible. La inversión no se ha aplicado, el riesgo está latente y los escurrimientos siguen. El estacionamiento techado registra encharcamientos constantes, pero sigue ocupado a su límite, pese al riesgo debido a las deficiencias estructurales.

En 2017, durante la temporada de lluvias fueron evidentes las fallas en la construcción, por lo que se destinaron 3 millones 800 mil pesos para reparar los desperfectos en la plancha del edificio que provocaban las filtraciones de agua. De nada sirvió: el problema se registró de nuevo en 2018 y así siguió a lo largo del sexenio.

En 2018, el entonces diputado panista Juan José Álvarez Brunel declaró que pedirían a especialistas de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Nacional Autónoma de México un diagnóstico para encontrar la solución definitiva al problema. No hubo solución y ya no sólo fueron goteras: detectaron fallas en la estructura.

En octubre de 2024, la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó 32 millones de pesos para reparaciones al estacionamiento subterráneo, ya que presenta filtraciones. El presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Espadas afirmó que ese presupuesto ya se había aprobado desde el año pasado, pero que la obra no se realizó y el proyecto no se ejecutó.

La inversión fue aprobada para ser destinada a dos proyectos de inversión: el estacionamiento y sus áreas de la cimentación. Fueron 32 millones 451 mil 185 pesos, así como otro para la sustitución de equipo de respaldo de energía por 7 millones 500 mil pesos.

Javier Torres Mereles, secretario general en turno del Congreso, anunció que ya quedó listo el estudio para determinar de qué forma se va a intervenir el estacionamiento del Palacio Legislativo. El análisis estuvo a cargo de la Secretaría de Obra Pública, pero la obra no inició. Llegó la temporada de lluvias en este año y de nuevo aparecieron las filtraciones. Y no sólo eso: limitaron el estacionamiento de vehículos en la plancha superior: uno sí, uno no.

Esto ha afectado el acomodo de vehículos cuando ha habido gran concurrencia y ha obligado que se tengan que estacionar en salidas y hasta fuera de la sede.

Abajo, donde se estacionan legisladores y empleados, son ocupados completamente, pero el piso está constantemente encharcado debido a las goteras y escurrimientos. No hay fecha oficial para inicio de la obra.

El edificio fue inaugurado en agosto de 2016, cuando había pasado la temporada de lluvias y fue hasta el siguiente año cuando se registraron goteras en el estacionamiento subterráneo. El nuevo edificio del Congreso del Estado de Guanajuato fue construido en el cerro de Las Enredaderas, considerado una zona de reserva ecológica. El ayuntamiento aprobó cambio de uso de suelo para la construcción de la vialidad José Chávez Morado, una sede de la Universidad de Guanajuato y la nueva sede del Poder Legislativo.

El costo inicial del nuevo edificio del Congreso fue estimado en 139 millones de pesos y terminó por costar casi 800 millones de pesos. Y no sólo se gotea: tiene un riesgo estructural en su estacionamiento.

La semana pasada, el líder panista Jorge Espadas fue cuestionado sobre el tema y no sólo evadió respuestas: se molestó por las preguntas.