En breve arrancará la Liga Municipal de Fútbol 7, en Cuerámaro

Con la participación de equipos varoniles y femeniles se pone en marcha el torneo Cuerámaro 2026

Redacción Notus15 enero, 2026

Cuerámaro Guanajuato.- El municipio de Cuerámaro, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con COMUDE Cuerámaro, lanzó la invitación a la ciudadanía para formar parte de la Liga Municipal de Fútbol 7, en sus ramas varonil y femenil.

Las autoridades deportivas hicieron un llamado a equipos y jugadores a no quedarse fuera de esta competencia, que busca fomentar la activación física, la sana convivencia y el deporte organizado entre la población.

Como parte del proceso de inscripción y organización, se informó que se llevará a cabo una junta previa el próximo lunes 19 de enero en el Complejo Deportivo de Cuerámaro. La reunión para la liga varonil está programada a las 7:00 de la tarde, mientras que la liga femenil dará inicio media hora más tarde.

Durante la junta previa se darán a conocer las bases de la competencia, el formato del torneo, el calendario de juegos y los requisitos de participación, por lo que se exhorta a los interesados a asistir puntualmente.

