Ingeniería en Alimentos de la UG mantiene acreditación internacional del IFT por cuarto año

Irapuato, Guanajuato.- Por cumplir con rigurosos estándares de calidad, el programa de Ingeniería en Alimentos que se imparte en la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato–Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG) mantiene su aprobación internacional ante el Institute of Food Technologists (IFT) en su 4º año de evaluación. El IFT es una organización global con más de 13,000 miembros de más de 100 países comprometidos al avance de la ciencia de los alimentos.

Cabe resaltar que La Universidad de Guanajuato es la única universidad pública en México con programa de Ingeniería en Alimentos aprobado por el IFT.

Desde el año 2020, el programa de Ingeniería en Alimentos fue aprobado por la organización internacional, el cual verifica el cumplimiento de las técnicas de evaluación de aprendizaje o LATS, (siglas en inglés de Learning Assessment Techniques) en las competencias requeridas por este instituto. La evaluación anual fue realizada por el HERB, siglas en inglés de Higher Education Review Board o Junta de Revisión de Educación Superior.

Los programas aprobados emiten un reporte anual de indicadores en los que presentan evidencias de las actividades de la comunidad universitaria, que en el caso del programa de Ingeniería en Alimentos se compone por 202 estudiantes y 12 profesoras y profesores de tiempo completo.

Son múltiples las ventajas de tener este reconocimiento internacional. Para programas académicos e instituciones es un sello de calidad y punto de referencia que asegura que el programa cumple con altos estándares educativos para la preparación de profesionales en ciencia y tecnología de alimentos.

Ayuda a que un programa se destaque entre otros no acreditados a nivel mundial, atrayendo a estudiantes y profesores(as) internacionales. Además, facilita la colaboración con una comunidad global de profesionales, acceso a investigaciones de vanguardia y la posibilidad de influir en políticas alimentarias globales.

Las y los empleadores del sector alimentario también reconocen la acreditación del IFT como una marca de calidad, lo que proporciona una ventaja competitiva a los y los egresados al buscar empleo.

Cabe mencionar que las y los estudiantes de programas aprobados por el IFT califican para las becas del Feeding Tomorrow Fund del IFT y otros premios, que ascienden a más de 200 mil dólares anuales. Asimismo, la membresía estudiantil y la participación en eventos y divisiones del IFT conectan a los estudiantes con una vibrante comunidad global de casi 11 mil profesionales, líderes e innovadores(as).