Exigen justicia para Andrea y Nayeli, jovenes asesiandas a golpes en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Andrea y Nayeli fueron asesinadas a golpes y sus cuerpos abandonados sobre el libramiento Huanímaro–Pueblo Nuevo, muy cerca del Hospital Comunitario de la localidad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el crimen habría ocurrido la noche del sábado, posteriormente, los cuerpos de las jóvenes fueron localizados en el crucero cercano al hospital, donde presentaban claros signos de violencia.

Versiones preliminares señalan que ambas jóvenes habrían sido atacadas brutalmente a golpes. Tras la agresión, presuntamente sus atacantes les pasaron por encima con una camioneta, provocándoles lesiones fatales.

De acuerdo con testimonios difundidos entre vecinos de la zona, una de las víctimas habría quedado desangrada luego de sufrir severas heridas en el rostro y el cuerpo, mientras que a la otra le habrían pasado el vehículo por encima.

El hallazgo generó consternación entre los habitantes del municipio, quienes han comenzado a exigir justicia y el esclarecimiento del doble homicidio.

Según versiones de pobladores, las autoridades habrían detenido a uno de los presuntos responsables; sin embargo, señalan que el propietario de la camioneta en la que presuntamente fueron trasladadas las jóvenes habría sido liberado.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha dado a conocer mayores detalles sobre el avance de las investigaciones sin embargo en un comunicado informó que la institución reitera que no habrá impunidad: se integrará la investigación con rigor científico y jurídico para presentar ante un juez a quien o quienes resulten responsables y que enfrenten la justicia conforme a derecho.