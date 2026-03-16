Automóvil se impacta contra glorieta a Benito Juárez

El automóvil se detuvo en un poste, el conductor resultó lesionado

Redacción Notus16 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un conductor resultó lesionado luego de que el automóvil que conducía se impactara en la glorieta dedicada a Benito Juárez, en el cruce de las avenidas Díaz Ordaz y 16 de Septiembre, en la ciudad de Irapuato.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba por la avenida Díaz Ordaz cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control de la unidad y terminó chocando contra la estructura de la glorieta.

Tras el impacto, el automóvil quedó detenido contra un poste ubicado en la esquina con la avenida Diaz Ordaz, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía y Tránsito Municipal acordonaron la zona para evitar otro percance y realizar las maniobras necesarias para retirar el vehículo siniestrado.

De manera preliminar, se presume que el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente; sin embargo, serán las

Redacción Notus16 marzo, 2026

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