Exhorta Profeco a Shell a mantener precios competitivos

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que dos gasolineras en Querétaro y Chiapas rechazaron ser verificadas y otra, en Oaxaca, impidió que se le pusieran los sellos de inmovilización.

Al dar a conocer el Quien es Quién en los Precios de los Combustibles, el funcionario exhortó, asimismo, a las marcas PetroSeven y Shell a mantener precios competitivos, toda vez que, tras estar en la media de la tabla, ahora se disparan a los primeros lugares.

Señaló particularmente a Shell porque, dijo, “no está reflejando ese precio bajo” en la gasolina Premium que había mantenido en febrero del año pasado.

Refirió que en lo que va de este año, la gasolina Premium ha presentado el precio más bajo en las Terminales de Abastecimiento y Reparto (TAR), en promedio comparado a febrero de 2019, sin embargo, muchos proveedores no están reflejando esta baja en el precio de la Premium.

Sobre las gasolineras que no permitieron la verificación, el titular de la Profeco mencionó a Consorcio Integral Gasolinero, ubicada en Ejido No. 50, San Gregorio, de Querétaro, Querétaro; así como a Servicio Morales Morales, en Libramiento Oriente y Carretera Comitán-Margaritas No. 1490, Barrio Concepción, de Comitán de Domínguez, Chiapas.

En otro caso, T Estaciones de Servicio Gasolineros, localizada en Camino Antiguo a San Jacinto No.12, Jardines de la Primavera, en San Jacinto Amilpas, Oaxaca, impidió que se colocara la medida precautoria de inmovilización, luego que los Defensores del Consumidor de la Profeco detectaran que se despachaban litros incompletos de combustible.

Quién es Quién en los Precios

La información correspondiente al periodo del 23 al 29 de enero de 2020 del programa Quién es Quién en los Precios de Combustibles, señala que en la gasolina Regular, el índice de ganancia más alto fue de $3.22, precio de $20.76, en Grupo Secas Gasolineras, en León, Guanajuato. El índice de ganancia más bajo lo tuvo Servicio Parrilla, en Centro, Tabasco, de $0.31 y precio de $18.32.

En la gasolina Premium, Mega Gasolineras, en San Miguel de Allende, Guanajuato, registró el índice de ganancia más alto, de $4.24 y precio de $22.99; siendo el índice de ganancia más bajo de $0.80, precio de $19.72, en Sagis, Scorp, en Durango, Durango.

En cuanto al Diésel, el índice de ganancia más alto fue en Combustibles La Muralla, en Romita, Guanajuato, de $3.12, con precio de $21.93. El índice de ganancia más bajo fue de $0.22 y precio de $20.19, en Roberto Sánchez Rocha, en Celaya, Guanajuato.

Por marcas, las más caras son Chevron, Shell, Redco y PetroSeven; mientras las más económicas son Fullgas, Lagas y Orsan.

El titular de Profeco informó que del 25 al 31 de enero de 2020 se atendieron 216 denuncias a través de la APP Litro por Litro, se efectuaron 172 visitas de verificación y se inmovilizaron nueve mangueras por no dar litros de a litro.

Monitoreo de gas LP

Del 23 al 29 de enero de 2020, en gas LP, en la venta por litro estacionario, el índice de ganancia más alto fue de, precio $5.85 y precios de $11.20 por litro, en Central de Gas de Chihuahua, en San Pedro, Coahuila. El índice de ganancia más bajo fue de $1.94 y precio de $7.50 por litro, en Viva Gas, en Saltillo, Coahuila.

En gas LP por kilo en cilindros, el índice de ganancia más alto lo tuvo Central de Gas de Chihuahua, en Torreón, Coahuila, y fue de $10.14 y precio de $20.74 por kilo. El índice de ganancia más bajo se registró de $2.99, precio de $14.03 por kilo, en Gas Menguc, de Pátzcuaro, Michoacán.

Sheffield Padilla dio a conocer que del 25 al 31 de enero de 2020 se realizaron 38 visitas de verificación a empresas gaseras, de las cuales cinco resultaron con infracción y cinco se negaron a ser revisadas, de las cuales cuatro son de la Ciudad de México y una del Estado de México.

Estás fueron: en la Ciudad de México, Juana Hernández Flores, ubicada en Norte 59 No. 740, Las Salinas, Azcapotzalco; Control Mobile SOS, de Boulevard Puerto Aéreo s/n esquina General Ignacio Zaragoza, Santa Cruz Aviación, Venustiano Carranza; Compañía Mexicana de Gas Combustible, Av. Tláhuac 2282, Los Olivos, Tláhuac; y Oztogas, Tlaltenamitl 2, Coyoacalco, San Pablo Ozotepec, Milpa Alta; así como Duna Gas, en Nicolás Bravo s/n, Barrio Jicaltepec Autopan, en Toluca, Estado de México.