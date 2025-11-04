DIF Irapuato atiende 600 casos de posible violencia contra grupos vulnerables

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro, rindió su primer informe de labores, en el que destacó que el organismo ha atendido alrededor de 600 reportes de posibles actos de vulneración en contra de niñas, niños y adolescentes, así como de personas adultas mayores y mujeres, durante su primer año de gestión.

Con un enfoque humano, cercano y especializado, el DIF Irapuato reportó avances significativos en la protección, restitución y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, reafirmando su compromiso de construir un municipio donde la infancia crezca en entornos seguros, amorosos y dignos.

Durante el periodo informado, la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes atendió cerca de 600 reportes de posibles vulneraciones, garantizando diagnósticos especializados y acompañamiento integral. Gracias a esta labor, alrededor de 100 menores se encuentran bajo acogimiento residencial en Centros de Asistencia Social, ante la imposibilidad de sus familias para asegurar su bienestar.

Cada caso recibe atención jurídica, psicológica y de trabajo social, asegurando acceso a salud, educación y apoyo emocional. El organismo destacó que este acompañamiento se brinda con enfoque en el interés superior de la niñez y la restauración de derechos.

Entre los logros más significativos se encuentran dos adopciones concluidas, que otorgaron a igual número de menores la oportunidad de integrarse a un hogar seguro y amoroso.

Asimismo, el área de Convivencias Supervisadas reforzó su operación, realizando más de 2 mil 500 sesiones para favorecer la reunificación familiar en espacios protegidos. Desde el ámbito jurídico, se brindó representación en más de 160 audiencias, garantizando justicia y protección frente a situaciones como violencia, abandono o disputas de custodia.

En apoyo a adolescentes próximos a egresar de cuidados institucionales, se fortaleció el programa Mentor de Proyectos de Vida Independiente, que impulsa su autonomía, autoestima y habilidades para la vida adulta.

Atención integral a familias y grupos vulnerables

La Unidad de Atención Integral a la Violencia (UAIV) reforzó su papel en la transformación de entornos familiares y la prevención de la separación infantil, mediante asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social. Cada familia atendida recibe un Plan de Fortalecimiento Familiar, herramienta esencial para garantizar condiciones de cuidado y permanencia en el hogar.

Durante el periodo, se brindaron más de 1,800 sesiones psicológicas a 455 personas usuarias, se realizaron más de 400 valoraciones iniciales en coordinación con instituciones aliadas, y se efectuaron intervenciones psicológicas a domicilio en casos de alta vulnerabilidad.

Asimismo, el DIF mantiene bajo tutela a más de 20 personas adultas mayores, brindándoles cuidado integral y atención digna.

Avances normativos históricos

En cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, avanza el proceso de descentralización de la Procuraduría Auxiliar, que permitirá consolidarla como un organismo público descentralizado con autonomía técnica y presupuestal. Cuatro etapas del proceso normativo ya fueron concluidas, incluyendo la aprobación del reglamento por la Junta de Gobierno del DIF.

También se registraron avances en la creación de la Procuraduría de Protección de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, que fortalecerá la atención de grupos prioritarios mediante un modelo especializado y permanente.

Compromiso con el futuro

El DIF Irapuato reiteró que cada intervención se guía por los valores de amor, respeto, justicia y empatía, colocando a las infancias al centro de las decisiones públicas.

“Cuando las infancias están bien, el futuro también lo está”, expresó la institución al concluir su informe.

Con acciones firmes y una visión de largo plazo, Irapuato se consolida como referente estatal en la protección de derechos y en la construcción de entornos familiares seguros, solidarios y dignos.