Manuel Doblado, Guanajuato

El ex regidor del PAN, Armando Rangel Torres, pretende pagar en cómodas mensualidades las despensas que al parecer se robó y no entregó a personas de bajos recursos. El ex también secretario de ayuntamiento de Manuel Doblado, pidió al cabildo que lo apoyen para comenzar a pagar en febrero, en “abonitos” de 500 pesos, porque no tiene dinero.

Durante la sesión ordinaria SHA/97/2020 con fecha del 28 de enero, el panista Armando Rangel Torres, metió un punto de acuerdo para que el cabildo en funciones le otorgue al menos una prórroga para devolver el dinero que no pudo comprobar en la supuesta adquisición de despensas.

El ex funcionario con cargos diversos que van desde regidor y secretario del ayuntamiento, presuntamente hizo mal uso del dinero para adquirir 40 despensas que en ese momento tenían como objetivo ser entregadas a personas de bajos recursos en el municipio.

Hay que hacer mención que tan sólo en la administración pasada, donde Rangel Torres era secretario de ayuntamiento y había sido señalado junto al tesorero y otros funcionarios de mantener poder a través de nepotismo.

En esta ocasión la auditoría realizada al ex funcionario, señala que en enero del año 2014, Armando Rangel había recibido dinero como mensualmente lo hacía para entregar apoyos, en este caso despensas, pero no comprobó su uso.

El ex regidor, pidió al ayuntamiento que les la oportunidad de ir pagando 500 pesos cada mes, alegando que estaría pagando al fin de año “en virtud de que de momento no cuento con los recursos suficientes para cubrirlo”.