Ex director jurídico, expone a diputado priista por “encubrir a delincuente”

Manuel Doblado, Guanajuato. El ex director del jurídico de Manuel Doblado, Agustín Vidal Arroyo, le mandó un mensaje en redes sociales al diputado local, Adolfo Alfaro Reyes para denunciar que presuntamente protegió en su tiempo al ex director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro a quien llamó “delincuente”.

Agustín Vidal le hizo un llamado al diputado para seguir con su amistad, luego de denunciar presuntas anomalías de Juan Bonilla Ramírez ex director de Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro.

“…usted me manifestó por vía telefónica que ese delincuente era uno de sus mejores elementos. No dudaría el suscrito que usted hiciera lo posible por colocar al delincuente ya citado en la cámara…si en su momento como a usted se lo dije, no denuncié tales hechos delictivos es porque orgullosamente soy PRIISTA, siempre lo he sido y fui militante de mi partido durante mucho tiempo como Director del Jurídico, pero por eso mismo no se puede tolerar que dentro del partido existan funcionarios que otorguen puestos a corruptos y delincuentes, mucho menos estar coludidos con estos” dijo Agustín Vidal Arroyo.

Carta de Agustín Vidal Arroyo, ex director del jurídico de Manuel Doblado al diputado local, Adolfo Alfaro Reyes:

“Buena noche Sr. Diputado Local. Debo entender que no tiene inconveniente en que yo ejerza el derecho que tengo de denunciar al Sr JUAN BONILLA RAMÍREZ, persona quien fungió como Director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro en su administración pasada del Municipio de Manuel Doblado, Gto. esto es de que no obstante de que fue conocedor del ilícito que cometió en agravio de mi representada en la relación de cliente y abogado.

Usted permaneció callado y si con lujo lo protegió no obstante de que dicho Señor Bonilla manifestó que usted tenía conocimiento de la comisión del referido delito.

Sin embargo, usted me manifestó por vía telefónica que ese delincuente era uno de sus mejores elementos, protegiéndolo al grado de que días antes de la entrega de su administración, usted se lucia en los medios cibernéticos fotografiándose y agradeciéndose mutuamente sus servicios.

No dudaría el suscrito que usted hiciera lo posible por colocar al delincuente ya citado en la cámara. Mi pregunta es, puedo ya denunciar los hechos delictivos a que me he referido, seguramente dañará la supuesta amistad que veníamos entendiendo.

Quiero acalorar que, si en su momento como a usted se lo dije, no denuncié tales hechos delictivos es porque orgullosamente soy PRIISTA, siempre lo he sido y fui militante de mi partido durante mucho tiempo como Director del Jurídico, pero por eso mismo no se puede tolerar que dentro del partido existan funcionarios que otorguen puestos a corruptos y delincuentes, mucho menos estar coludidos con estos.

Recuerde que cuando le puse en su conocimiento de tales agravios que se ocasionaron con los hechos delictivos a que me he referido, únicamente de que dicho Señor Bonilla era uno de sus mejores elementos, como abran sido los demás, sin embargo, hasta la fecha no he tenido la atención que como mínimo considero debí tener. Debo decir que tengo las pruebas fehacientes y suficientes, como documental publica y testimoniales. QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO. Ojalá sea público, o si no cuando menos privado como pudo ser”.

Respuesta de Adolfo Alfaro:

“Buenos días licenciado, por supuesto que nuestra amistad no se verá deteriorada por estas cosas, todos los servidores públicos debemos de rendir cuentas, siempre debemos estar dispuestos a aclarar las situaciones, usted siempre contará conmigo, espero verle pronto por acá y nuevamente conversar. Le mando un fuerte abrazo”.