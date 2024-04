Ex candidata del PRI renuncia porque era un “fantasma”

Cuerámaro, Guanajuato.- La ex candidata a la presidencia de Cuerámaro por el PRI, Milagros Soto, informó que renunció al Revolucionario Institucional porque “es un fantasma”, es decir, encontró que ya ni registrada estaba.

“A mi familia, amigos, militantes de PRI, público en general: Dudé tanto en hacer esta publicación, lo platiqué, lo medité, hasta lo soñé. Pero hoy Gis (QEPD), compañera del grupo Celaya y de varias batallas en el PRI, me dio valor.

A través del tiempo, y en todos los partidos políticos, las mujeres hemos sido carne de cañón, a veces nombran y ensalzan nuestros sueños de ver en todo su potencial el lugar donde vivimos y crecemos, que obviamente creemos que tendremos todo el apoyo como si fuéramos un candidato varón, pero no lo hay. Somos iguales en obligaciones, pero aún no lo somos en derechos, como lo es la seguridad. Ayer mi amiga Alda de Uriangato de MC también sufrió de un ataque armado el cual no paso a mayores GAD.

Ambas, ahora expriistas, así como muchos otros compañeros, unos anunciaron sus salidas por decisión propia y otros se fueron sin decir pío pero se fueron.

Hoy me voy yo. Si, me voy del PRI, después de más de 13 años de militancia (?). ¿Por decisión propia? No. Es por ello, que quiero que las personas que me siguieron y me siguen aún en este andar político sepan las razones y más ahora que han empezado las campañas políticas.

Hace unos días atrás me di cuenta, que solo queda un fantasma de mí en el partido en el que mi familia militó por varias generaciones. ¿Desde cuándo? No lo sé. Muchas veces damos por hecho las cosas, una mala costumbre tal vez. No me encuentro como militante del PRI casualmente después del 2021 que fue cuando el PRI ganó el ayuntamiento aquí en Cuerámaro. Solo aparecen en el archivo del PRI Nacional en el Estado de Guanajuato en el apartado de Cuerámaro 297 priístas. (Es en serio?? Solo 297???) A los que participamos activamente y refrendamos nuestra militancia nos relegan a simpatizantes, ¿qué conveniente no? Así no podemos tomar partida de las decisiones que se dan dentro del partido. Pues bien, dentro de los 297 militantes afiliados yo no aparezco, siendo que en el 2020 refrende mi militancia, solo de mi familia aparece mi padre, mi esposo y mi hermana. Ni mi hermano, ni mi madre, ni yo somos “dignos”.

Precisamente por esa dignidad, hoy dejo el PRI. Elijo salvar mi dignidad y mi trabajo partidista. Platicándolo con mi papá, hemos sido ciegos al creer, que un partido que es “selectivo” en a quien otorgar o no derechos, aún nos representa.

Hoy comunico, a través de mi persona, que toda nuestra familia: Soto Gómez y Cortés Soto, dejamos de ser priístas. Somos ciudadanos que elegimos la legalidad y la verdad, antes que la hipocresía y la mentira.

Sin las ataduras y gracias a la libertad que me otorgó el PRI al eliminar mi nombre de su registro partidario, podremos apoyar al candidato o candidata que creamos tiene los pies en la tierra y una visión enriquecedora para nuestro municipio, y a mi consideración el del PRI, no lo es.

Amigos simpatizantes del PRI, abajo en los comentarios les dejo el link en el que podrán descargar el archivo y localizar o no su nombre. Si no están, no están valorando su preciada persona como militante, ¡aguas! No podrán ser parte de las decisiones internas del partido.

Pdta. No necesito redactar y llevar carta renuncia ya que ellos me renunciaron a mi”.

