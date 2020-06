Ex alcalde dice que no tiene coronavirus, pero…

Manuel Doblado, Guanajuato.- El ex presidente de Manuel Doblado, Artemio León, emitió un mensaje en el que dice que no es portador de coronavirus, aunque en el Hospital que dirige enfermeras y médicos se quejan por la presunta falta de medidas de seguridad, luego de que al parecer hay varios infectados.

El panista que ahora es el director del Hospital de Manuel Doblado, dijo que “el motivo de este video es para desmentir los rumores acerca de que un servidor es portador del coronavirus, como director del hospital comunitario, asumo responsabilidad de esta pandemia igual que mi equipo; en estos tiempos a pesar de los miedos nos encanta lo que hacemos y tomamos los riesgos”.

Hay que recordar que fue puesto en evidencia que una trabajadora del Hospital Comunitario al parecer habría contraído el virus, aunque después se dijo que no, detallando que hasta el momento hay 9 casos de transmisión comunitaria que fueron atendidos en primera instancia en este hospital.

El ex alcalde, fue puesto en evidencia en redes sociales como posible portador de Covid-19 y por la presunta falta de medidas de sanidad en el nosocomio, argumentando en un video que no era cierto, pero hay que señalar que para este tipo de situaciones se supone que él no es la autoridad para dar este tipo de declaraciones y de haberlo hecho tendría que ser oficialmente.

El médico dobladense, dio un amplio panorama del problema al decir que se estaba trabajando, enfatizando que son sólo rumores, pero por ser un representante de la salud, posiblemente estaría cayendo en un problema legal, pues en estos detalles solamente el Secretario de Salud o el Gobernador son los voceros de tal situación.