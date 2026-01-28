Emplean a más de 19 mil mujeres en municipios con alerta de género

Apaseo el Grande, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente respalda el empoderamiento de las mujeres. En lo que va de la actual administración se ha colocado en un nuevo empleo a 19 mil 700 mujeres, tan solo en los 17 municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Durante la primera rueda de prensa de este 2026, la titular de la Secretaría de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, informó también la entrega de 870 proyectos productivos “Mi Negocio pa delante” a mujeres mayores de 18 años en los municipios alertados, para apoyarlas en la creación o fortalecimiento de negocios; además de capacitar a 3 mil 300 mujeres y certificar en competencias laborales a otras 5 mil 500, en estos territorios de Guanajuato.

“Sabemos que la verdadera dignidad humana se construye con oportunidades para todas, especialmente para quienes más las necesitan. Por eso, priorizamos acciones económicas que fortalecen la autonomía financiera de las mujeres, ayudándolas a superar vulnerabilidades estructurales para que salgan adelante”, dijo.

Villaseñor Aguilar destacó que estas acciones, y los beneficios, son para todas las guanajuatenses que buscan su empoderamiento económico y personal, además de emprender u obtener microcredenciales, programas que también ofrece la Secretaría.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, comentó que la labor de la Secretaría de Economía refleja el trabajo que se realiza en el Gobierno de la Gente y responde a que las mujeres están al centro de las políticas públicas.

“La visión de la Gobernadora Libia Dennise es que todo aquello que beneficie a una mujer no se tiene que centrar únicamente a estos territorios que están en situación de alerta, sino que este beneficio debe alcanzar al resto de las mujeres y eso es lo que hemos venido haciendo”, señaló.

La subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político, Elvira Paniagua Rodríguez, destacó que, al compartir los avances interinstitucionales de la Alerta, el Gobierno de la Gente reafirma con absoluta claridad que la violencia de género no es aceptable en el presente y no debe ser parte del futuro en los hogares, colonias y comunidades.

En su mensaje, el alcalde, José Luis Oliveros Usabiaga, destacó el trabajo que se realiza con el Gobierno de la Gente para atender la declaratoria y para ello, en Apaseo el Grande se cuenta con un presupuesto con perspectiva de género, acciones de empoderamiento, así como la atención a mujeres en situación de violencia.