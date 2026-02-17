Refuerzan limpieza de arroyos en Manuel Doblado para prevenir inundaciones

Manuel Doblado, Guanajuato.- Aunado a las actividades que forman parte del Macroproyecto Hidrológico de Manuel Doblado, a través de la dirección de Desarrollo Urbano se aplica el programa de limpieza de arroyos, intermitentes, rejillas y acequias en Cabecera Municipal.

Lo anterior considerando aquellos espacios en los que por dimensiones es imposible ingresar con maquinaria, y es indispensable la intervención de mano de obra para retirar maleza y basura.

Explicó el director de la Unidad de Administración Sustentable del Territorio, Genaro Zamora Córdova, que los colaboradores se encuentran trabajando actualmente en el Arroyo Machigüis en el tramo que corresponde al Ojo d Agua. Previamente se anunció que se trabajó en un kilómetro de limpieza de este mismo arroyo, en donde fue posible el uso de maquinaria.

Dicho arroyo cruza la ciudad, de ahí la importancia de dar atención a la limpieza, con la anticipación a la temporada de lluvias.

Esta es la indicación del Presidente Municipal, Ing. Gustavo Adolfo Alfaro, respecto a los puntos que abarcar el Macroproyecto, y que tienen relación con la mitigación de inundaciones.

De manera que en los próximos 3 meses se estará trabajando en los siguientes puntos: Arroyo Calladitas, Arroyo Machigüis tramo que comprende de las calles Portugal, Bocanegra, Vicente Guerrero, Moctezuma, Benito Juárez, Arteaga, Morelos y Comonfort hasta boulevard Clouthier.

Así como La Asequia dando inicio en calle González Ortega, e incluye las calles Candelaria, Llave, Rayón, Matamoros e Hidalgo hasta la intersección con boulevard Clouthier.

Es importante mencionar que ya comenzaron con las limpiezas del Arroyo Machiguis en el tramo de la Plaza del Ojo de Agua y otros espacios públicos aledaños.