Estudiantes del CECYTEG fueron atropellados al salir de clases

Irapuato, Guanajuato

Al menos tres estudiantes del CECyTEG plantel Valle Verde resultaron lesionados la tarde de este martes, luego de que una automovilista los arrollara cuando circulaban a bordo de sus motocicletas.

El accidente ocurrió sobre la vialidad Mariano Abasolo esquina con Cafetales, donde vecinos reportaron al sistema de emergencias que un automóvil impactó a tres motocicletas en donde viajaban los jóvenes, quienes salieron proyectados tras el fuerte golpe.

Las tres motocicletas quedaron tiradas en la avenida al igual que los jóvenes quienes fueron atendidos por paramédicos que acudieron al lugar para brindarles atención a los jóvenes, todos estudiantes de dicha preparatoria, quienes presentaban diversas lesiones. Tras ser estabilizados, fueron trasladados a un hospital cercano para su valoración médica. Serán los doctores quienes determinen el estado de salud de los jóvenes quienes a simple vista presentaron aunque varios golpes, raspones y posibles fracturas que deberán ser evaluadas.

De acuerdo con algunos testigos, la conductora del automóvil presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol. Señalaron que, tras el impacto, la mujer mostró actitud errática, lo que levantó sospechas entre los presentes. No obstante, serán las autoridades de Tránsito Municipal quienes determinen su situación legal y si existía o no estado de ebriedad al momento del percance.

Elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. El vehículo involucrado fue asegurado y la conductora quedó a disposición de las autoridades competentes mientras se llevan a cabo las investigaciones.