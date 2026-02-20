Diputada de Morena VS diputado de Morena, en Salamanca

Salamanca, Guanajuato
La diputada local de Morena, Hades Aguilar Castillo presentó una denuncia formal contra el diputado federal de Morena Ernesto Prieto Gallardo, por presunta violencia política en razón de género.
“El día de ayer, tuve una entrevista…, donde platicamos acerca de la violencia política en razón de género que he recibido de un compañero de mi propio partido, así mismo hablamos de las acciones que yo personalmente tomé ante esta situación.
Hoy lo digo fuerte y claro, NO voy a retroceder, NO pienso normalizarlo, NI quedarme callada, nuestro derecho como mujeres a participar en la vida pública no se negocia, se ejerce y se defiende.
Es por mi, por mis hijas, y por todas las salmantinas y guanajuatenses que no han podido alzar la voz, ante una situación como esta”, escribió la diputada.
“Decir que una mujer no puede gobernar porque es madre no solamente me ataca a mí, sino a todas las mujeres que trabajan y luchan por un mejor estado”, expresó.
Al igual dijo “un compañero afirmó que yo no tengo posibilidades ni tiempo de gobernar y de gobernar un municipio porque tengo que cuidar a mis hijos, porque tengo a mi novio.
Me ha calificado como malagradecida, como oportunista, adjetivos que buscan desacreditar mi trayectoria”, dijo la legisladora.
Por su parte el diputado federal Ernesto Prieto Gallardo, ha mencionado que hay una campaña de desprestigio en su contra, aunque en distintos momentos ha sido evidenciado por diversos hechos como el de su ex pareja Paola Liseth Salazar, quien lo demandó por no reconocer a su hija desde el año 2021.