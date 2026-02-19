PAN propone mayor participación del estado en leyes federales

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó enviar una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de intervención en el proceso legislativo de los Congresos Locales, en reformas constitucionales y en leyes generales y nacionales.

Juan Carlos Romero Hicks, quien ha sido senador y diputado federal, explicó que la propuesta busca tener una deliberación suficiente para que las entidades federativas sean contrapeso político. Actualmente, los poderes judiciales locales –explicó- sólo tienen el derecho de decir sí o no a una reforma constitucional; mientras que en una ley general no tienen participación, por lo que se busca crear un sistema de Congresos, porque lo que hoy se tiene no es suficiente. El dictamen, señaló, propone dar un lugar proactivo a los congresos locales.

Explicó que solamente 19 artículos han permanecido intactos a lo largo de la historia, se han acumulado 216 reformas con 777 modificaciones individuales; y que de 2018 a hoy se han tenido 73 reformas constitucionales.

Y mientras planteaba lo anterior, la mayoría panista “bateó” cuatro propuestas de la oposición.

Exhortar a la gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a elaborar y aprobar el Programa Estatal de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia; pedir a la gobernadora del estado que presentara los lineamientos, estructura, programa y acciones que permitan el financiamiento a los organismos de la sociedad civil en diálogo y consenso con las propias organizaciones, el empresariado y este Poder Legislativo; solicitar a la Fiscalía General del Estado informara sobre las diligencias y actos de investigación que realizó dentro de la carpeta correspondiente a los hechos denunciados relacionados con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado; y remita la fundamentación y motivación que sustentó la determinación de no ejercicio de la acción penal, así como las razones puntuales por las cuales consideró que los hechos denunciados no constituyen delito; y exhortar a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, para que a través de la Dirección General de Obras Públicas elaborara un informe detallado de la totalidad de las etapas de planeación, presupuestación y ejecución con motivo de los trabajos de remodelación del estadio de Irapuato Sergio León Chávez.

La bancada morenista usó el sagrado derecho al pataleo en voces de Carlos Abraham Ramos Sotomayor y David Martínez Mendizábal.

En asuntos generales debatieron varios temas donde la oposición morenista tira al gobierno estatal y la mayoría panista al federal. El tema de mayor interés general fue el tema del sarampión.